Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Dienstagabend mit Kursabschlägen

Die Aktie von Procter Gamble gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Procter Gamble-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 155,54 USD.

Die Procter Gamble-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 155,54 USD. Die Procter Gamble-Aktie gab in der Spitze bis auf 155,35 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 155,93 USD. Der Tagesumsatz der Procter Gamble-Aktie belief sich zuletzt auf 329.007 Aktien.

Am 28.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 180,40 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Procter Gamble-Aktie derzeit noch 15,98 Prozent Luft nach oben. Bei 149,91 USD fiel das Papier am 01.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 3,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,29 USD, nach 4,08 USD im Jahr 2025. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 177,00 USD an.

Procter Gamble gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,48 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Procter Gamble 1,27 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Procter Gamble im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20,89 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 20,53 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 15.10.2025 dürfte Procter Gamble Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Procter Gamble ein EPS in Höhe von 6,99 USD in den Büchern stehen haben wird.

