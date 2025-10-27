DAX24.300 +0,3%Est505.710 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,77 +5,8%Nas23.579 +1,6%Bitcoin99.239 +0,8%Euro1,1641 +0,1%Öl65,94 +0,4%Gold3.994 -2,1%
Fortschritte im Handelsstreit: DAX zurückhaltend -- Wall Street mit neuen Rekorden -- Gewinn von Porsche bricht ein -- Tesla, EVOTEC, thyssenkrupp, Gerresheimer, Nordex, Beyond Meat, Gold im Fokus
Blick auf Procter Gamble-Kurs

Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Procter Gamble

27.10.25 16:08 Uhr
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Procter Gamble

Die Aktie von Procter Gamble gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Procter Gamble-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 150,74 USD abwärts.

Die Procter Gamble-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 150,74 USD abwärts. Der Kurs der Procter Gamble-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 150,30 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 151,22 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 335.227 Procter Gamble-Aktien.

Am 28.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 180,40 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 19,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 146,97 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Procter Gamble-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 4,08 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,27 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 177,00 USD.

Am 24.10.2025 hat Procter Gamble die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,95 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,61 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 22,39 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21,74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 28.01.2026 dürfte Procter Gamble Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

In der Procter Gamble-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 6,98 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

Analysen zu Procter & Gamble Co.

DatumRatingAnalyst
25.04.2025ProcterGamble OutperformRBC Capital Markets
30.03.2022ProcterGamble NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2020ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.2019ProcterGamble buyGoldman Sachs Group Inc.
30.07.2019ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
mehr Analysen