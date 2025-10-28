GNW-News: Novartis verzeichnet im dritten Quartal solide Steigerungen beim Umsatz und operativen Kernergebnis sowie starke Fortschritte in der Pipeline; Prog...

Werte in diesem Artikel

^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

* Der Nettoumsatz wuchs im dritten Quartal um +7% (kWk(1), +8% USD), das

operative Kernergebnis(1) verbesserte sich um +7% (kWk, +6% USD)

* Das Umsatzwachstum beruhte auf der weiterhin starken Performance der

prioritären Marken wie Kisqali (+68% kWk), Kesimpta (+44% kWk), Pluvicto

(+45% kWk) und Scemblix (+95% kWk)

* Die operative Kerngewinnmarge(1) blieb trotz zunehmender Einbussen durch

Generika unverändert (kWk) bei 39,3%

* Das operative Ergebnis verbesserte sich im dritten Quartal um +27% (kWk,

+24% USD), der Reingewinn stieg um +25% (kWk, +23% USD)

* Der Kerngewinn pro Aktie(1) wuchs im dritten Quartal um +10% (kWk, +9% USD)

auf USD 2,25

* Der Free Cashflow(1) belief sich im dritten Quartal infolge eines höheren

Nettogeldflusses aus operativer Tätigkeit auf USD 6,2 Milliarden (+4% USD)

* In den ersten neun Monaten wurde eine starke Performance verzeichnet mit

einer Steigerung des Nettoumsatzes um +11% (kWk, +11% USD) sowie des

operativen Kernergebnisses um +18% (kWk, +16% USD)

* Ausgewählte Meilensteine der Innovation im dritten Quartal:

* Zulassung der FDA für Rhapsido als einziger oral verabreichter,

gezielter Bruton-Tyrosinkinase-Hemmer (BTK-Inhibitor) bei chronischer

spontaner Urtikaria (CSU)

* Replizierte positive Phase-III-Ergebnisse zu Ianalumab beim Sjögren-

Syndrom

* Positive Ergebnisse aus der Phase-III-Studie PSMAddition mit Pluvicto

wurden auf dem Kongress der European Society for Medical Oncology (ESMO)

vorgestellt

* Positive Stellungnahme des europäischen Ausschusses für

Humanarzneimittel (CHMP) für Scemblix in allen Behandlungslinien bei

chronischer myeloischer Leukämie (CML)

* Positive Phase-III-Ergebnisse zu Cosentyx bei Polymyalgia rheumatica

* Positive Phase-III-Ergebnisse zu Fabhalta hinsichtlich der glomerulären

Filtrationsrate (eGFR) bei Immunglobulin-A-Nephropathie (IgAN)

* Prognose für das Geschäftsjahr 2025(2) bestätigt

* Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich erwartet

* Wachstum des operativen Kernergebnisses im niedrigen Zehnerbereich

erwartet

1. Die Angaben in konstanten Wechselkursen (kWk), die Kernergebnisse und der

Free Cashflow sind Nicht-IFRS-Kennzahlen. Erläuterungen der Nicht-IFRS-

Kennzahlen finden sich auf Seite 42 der in englischer Sprache vorhandenen

Kurzfassung des finanziellen Zwischenberichts. Sofern nicht anders angegeben,

beziehen sich alle in dieser Mitteilung erwähnten Wachstumsraten auf den

Vergleichszeitraum des Vorjahres. 2. Einzelheiten zu den Annahmen zur

Prognose finden sich auf Seite 9.

Basel, 28. Oktober 2025 - Die Ergebnisse des dritten Quartals 2025 kommentierte

Vas Narasimhan, CEO von Novartis:

«Novartis hat im dritten Quartal eine solide finanzielle Performance erzielt und

die Auswirkungen der zunehmenden Einbussen durch Generika in den USA mehr als

wettgemacht. Unsere entscheidenden Wachstumstreiber entwickelten sich gut, wie

Kisqali, Kesimpta, Pluvicto und Scemblix. Von besonderer Bedeutung waren die

Zulassung der FDA für Rhapsido bei chronischer spontaner Urtikaria (CSU) und die

positiven Ergebnisse aus der Phase III für Ianalumab beim Sjögren-Syndrom - zwei

Produktkandidaten mit hohem Potenzial («Pipeline-in-a-Pill»), die unser Wachstum

bis 2030 und darüber hinaus unterstützen könnten. Ausserdem haben wir im dritten

Quartal mehrere Transaktionen abgeschlossen, die unsere Pipeline in

therapeutischen Kernbereichen weiter stärken werden. Wir sind somit auf dem

besten Weg, um unserer Prognose für 2025 wie auch mittelfristig gerecht zu

werden.»

Kennzahlen

--------------------------------------------------------------

3. 3.

Quartal Quartal Veränderung 9 Monate 9 Monate Veränderung

2025 2024 in % 2025 2024 in %

Mio. USD Mio. USD USD kWk Mio. USD Mio. USD USD kWk

-------------------------------------------------------------------------------

Nettoumsatz 13 909 12 823 8 7 41 196 37 164 11 11

-------------------------------------------------------------------------------

Operatives

Ergebnis 4 501 3 627 24 27 14 028 11 014 27 31

-------------------------------------------------------------------------------

Reingewinn 3 930 3 185 23 25 11 563 9 119 27 29

-------------------------------------------------------------------------------

Gewinn pro Aktie

(USD) 2,04 1,58 29 31 5,94 4,50 32 35

-------------------------------------------------------------------------------

Free Cashflow 6 217 5 965 4 15 941 12 618 26

-------------------------------------------------------------------------------

Operatives

Kernergebnis 5 460 5 145 6 7 16 960 14 635 16 18

-------------------------------------------------------------------------------

Kernreingewinn 4 330 4 133 5 6 13 522 11 822 14 17

-------------------------------------------------------------------------------

Kerngewinn pro

Aktie (USD) 2,25 2,06 9 10 6,94 5,83 19 21

-------------------------------------------------------------------------------

Strategie

Unser Fokus

Novartis ist ein rein auf innovative Arzneimittel spezialisiertes Unternehmen.

Unser Fokus richtet sich klar auf vier therapeutische Kernbereiche (Herz-

Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen; Immunologie; Neurologie;

Onkologie). In jedem dieser Bereiche verfügen wir über mehrere bedeutende

Arzneimittel im Markt und Produktkandidaten in der Pipeline, die auf eine hohe

Krankheitslast eingehen und bedeutendes Wachstumspotenzial aufweisen. Neben zwei

etablierten Technologieplattformen (Chemie und Biotherapeutika) erhalten drei

neue Plattformen (Gen- und Zelltherapie, Radioligandentherapie und xRNA) Vorrang

bei weiteren Investitionen in neue Forschungs-, Entwicklungs- und

Produktionskapazitäten. Geografisch konzentrieren wir uns auf das Wachstum in

unseren vorrangigen Märkten: USA, China, Deutschland und Japan.

Unsere Prioritäten

1. Wachstum beschleunigen: Erneutes Augenmerk auf die Entwicklung hochwertiger

Medikamente (neue Wirkstoffe) und Fokussierung auf erfolgreiche

Neueinführungen, mit einer reichhaltigen Pipeline in unseren therapeutischen

Kernbereichen.

2. Rendite erzielen: Weitere Verankerung operativer Höchstleistungen und

Verbesserung der Finanzergebnisse. Novartis geht bei der Kapitalzuweisung

weiterhin diszipliniert und aktionärsorientiert vor, wobei ein

beträchtlicher Cashflow und eine starke Kapitalstruktur für anhaltende

Flexibilität sorgen.

3. Basis stärken: Freisetzung des Leistungspotenzials unserer Mitarbeitenden,

Ausbau von Datenwissenschaft und -technologie sowie weiterer Aufbau des

Vertrauens in der Gesellschaft.

Finanzergebnisse

Drittes Quartal

Der Nettoumsatz belief sich auf USD 13,9 Milliarden (+8%, +7% kWk), wobei

Volumensteigerungen 16 Prozentpunkte zum Wachstum beisteuerten.

Generikakonkurrenz wirkte sich mit 7 Prozentpunkten negativ aus, was auf

Generika von Promacta, Tasigna und Entresto in den USA zurückzuführen war. Die

Preisentwicklung hatte einen negativen Effekt von 2 Prozentpunkten, der durch

Anpassungen für Erlösminderungen vor allem in den USA bedingt war. Wechselkurse

hatten einen positiven Effekt von 1 Prozentpunkt.

Das operative Ergebnis belief sich auf USD 4,5 Milliarden (+24%, +27% kWk) und

war hauptsächlich durch den höheren Nettoumsatz und geringere Wertminderungen

geprägt, was durch höhere Investitionen in Forschung und Entwicklung teilweise

absorbiert wurde.

Der Reingewinn erreichte USD 3,9 Milliarden (+23%, +25% kWk) und beruhte vor

allem auf dem höheren operativen Ergebnis. Der Gewinn pro Aktie betrug USD 2,04

(+29%, +31% kWk) und profitierte von der geringeren gewichteten

durchschnittlichen Anzahl ausstehender Aktien.

Das operative Kernergebnis belief sich auf USD 5,5 Milliarden (+6%, +7% kWk) und

war hauptsächlich durch den höheren Nettoumsatz geprägt, der durch höhere

Investitionen in Forschung und Entwicklung teilweise absorbiert wurde. Die

operative Kerngewinnmarge belief sich auf 39,3% des Nettoumsatzes (-0,8

Prozentpunkte, kWk unverändert).

Der Kernreingewinn wuchs auf USD 4,3 Milliarden (+5%, +6% kWk). Dies war vor

allem auf das höhere operative Kernergebnis zurückzuführen, das durch den

übrigen Kernfinanzertrag und -aufwand teilweise absorbiert wurde. Der Kerngewinn

pro Aktie erreichte USD 2,25 (+9%, +10% kWk) und profitierte von der geringeren

gewichteten durchschnittlichen Anzahl ausstehender Aktien.

Der Free Cashflow belief sich auf USD 6,2 Milliarden (+4% USD), gegenüber USD

6,0 Milliarden im Vorjahresquartal. Zurückzuführen war dieser Anstieg auf einen

höheren Nettogeldfluss aus operativer Tätigkeit.

Neun Monate

Der Nettoumsatz belief sich auf USD 41,2 Milliarden (+11%, +11% kWk), wobei

Volumensteigerungen 14 Prozentpunkte zum Wachstum beisteuerten.

Generikakonkurrenz wirkte sich mit 3 Prozentpunkten negativ aus, während die

Preisentwicklung und Wechselkurse keinen Effekt hatten.

Das operative Ergebnis belief sich auf USD 14,0 Milliarden (+27%, +31% kWk) und

war hauptsächlich durch den höheren Nettoumsatz und geringere Wertminderungen

geprägt, was durch höhere Investitionen in prioritäre Marken und Neueinführungen

teilweise absorbiert wurde.

Der Reingewinn erreichte USD 11,6 Milliarden (+27%, +29% kWk) und beruhte vor

allem auf dem höheren operativen Ergebnis. Der Gewinn pro Aktie betrug USD 5,94

(+32%, +35% kWk) und profitierte von der geringeren gewichteten

durchschnittlichen Anzahl ausstehender Aktien.

Das operative Kernergebnis belief sich auf USD 17,0 Milliarden (+16%, +18% kWk)

und war hauptsächlich durch den höheren Nettoumsatz geprägt, der durch höhere

Investitionen in prioritäre Marken und Neueinführungen teilweise absorbiert

wurde. Die operative Kerngewinnmarge stieg um 1,8 Prozentpunkte (+2,5

Prozentpunkte kWk) auf 41,2% des Nettoumsatzes.

Der Kernreingewinn wuchs auf USD 13,5 Milliarden (+14%, +17% kWk). Dies war vor

allem auf das höhere operative Kernergebnis zurückzuführen. Der Kerngewinn pro

Aktie erreichte USD 6,94 (+19%, +21% kWk) und profitierte von der geringeren

gewichteten durchschnittlichen Anzahl ausstehender Aktien.

Der Free Cashflow belief sich auf USD 15,9 Milliarden (+26% USD), gegenüber USD

12,6 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Dieser Anstieg war auf einen höheren

Nettogeldfluss aus operativer Tätigkeit zurückzuführen.

Prioritäre Marken im dritten Quartal

Die Finanzergebnisse im dritten Quartal beruhen auf einer anhaltenden

Fokussierung auf entscheidende Wachstumstreiber (in der Reihenfolge ihres

Beitrags zum Wachstum im dritten Quartal):

-------------------------------------------------------------------------------

Kisqali (USD 1 329 Millionen, +68% kWk) verzeichnete in allen Regionen

starke Umsatzsteigerungen, wie beispielsweise ein Wachstum von +91%

in den USA, mit einer starken Dynamik der jüngst eingeführten

Indikation bei Brustkrebs im Frühstadium sowie weiteren

Marktanteilsgewinnen bei metastasierendem Brustkrebs.

-------------------------------------------------------------------------------

Kesimpta (USD 1 222 Millionen, +44% kWk) erzielte in allen Regionen

Umsatzsteigerungen, die auf einer erhöhten Nachfrage und einem guten

Zugang beruhten.

-------------------------------------------------------------------------------

Pluvicto (USD 564 Millionen, +45% kWk) verzeichnete in den USA eine

anhaltende Steigerung der Nachfrage, nachdem die Zulassung für

metastasierenden kastrationsresistenten Prostatakrebs (mCRPC) vor

Behandlung mit Taxanen erfolgt war; ausserhalb der USA wurden

anhaltende Zugangserweiterungen zur Behandlung von mCRPC nach der

Behandlung mit Taxanen verzeichnet; damit besteht nun in

25 Ländern, einschliesslich Japan, eine Zulassung.

-------------------------------------------------------------------------------

Scemblix (USD 358 Millionen, +95% kWk) steigerte den Umsatz in allen

Regionen, was den weiterhin hohen ungedeckten Bedarf bei chronischer

myeloischer Leukämie (CML) verdeutlicht - bei einer starken Dynamik

der Indikation zur Frühbehandlung in den USA und Japan.

-------------------------------------------------------------------------------

Leqvio (USD 308 Millionen, +54% kWk) erzielte weiterhin in allen Regionen

stetige Zuwächse, wobei der Schwerpunkt auf der Steigerung der

Akzeptanz bei Kunden und Patienten sowie auf der weiteren

medizinischen Ausbildung liegt.

-------------------------------------------------------------------------------

Fabhalta (USD 149 Millionen, +236% kWk) verzeichnete Umsatzsteigerungen, die

auf weltweite Marktanteilsgewinne bei paroxysmaler nächtlicher

Hämoglobinurie (PNH) sowie weitere Fortschritte bei den

Markteinführungen zur Behandlung von Immunglobulin-A-Nephropathie

(IgAN) und C3-Glomerulopathie (C3G) in den USA zurückzuführen waren.

-------------------------------------------------------------------------------

Lutathera (USD 213 Millionen, +11% kWk) erzielte vor allem in den USA, Japan

und Europa Umsatzsteigerungen, die auf die gestiegene Nachfrage und

die frühere Behandlung zurückzuführen waren.

-------------------------------------------------------------------------------

Cosentyx (USD 1 698 Millionen, -1% kWk) verzeichnete weitgehend stabile

Umsätze, wobei starke Volumensteigerungen in den USA durch höhere

Erlösminderungen teilweise absorbiert wurden und die Umsätze

ausserhalb der USA aufgrund eines einmaligen Preiseffekts im Vorjahr

zurückgingen. Novartis ist nach wie vor zuversichtlich bezüglich der

Spitzenumsatzprognose von über USD 8 Milliarden für Cosentyx.

-------------------------------------------------------------------------------

Zolgensma (USD 301 Millionen, -5% kWk) verzeichnete einen Umsatzrückgang, der

auf eine geringere Inzidenz spinaler Muskelatrophie (SMA) im

Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen war.

-------------------------------------------------------------------------------

Nettoumsätze der 20 führenden Marken im dritten Quartal und in den ersten neun

Monaten

3. Quartal Veränderung 9 Monate Veränderung

2025 in % 2025 in %

Mio. USD USD kWk Mio. USD USD kWk

-------------------------------------------------------------------------------

Entresto 1 877 1 -1 6 495 15 15

-------------------------------------------------------------------------------

Cosentyx

- ohne Anpassung für 0 -1 7 7

Erlösminderungen* 1 698 5 4 4 861 9 9

-------------------------------------------------------------------------------

Kisqali 1 329 69 68 3 462 62 63

-------------------------------------------------------------------------------

Kesimpta 1 222 46 44 3 198 41 40

-------------------------------------------------------------------------------

Tafinlar + Mekinist 550 3 1 1 675 9 9

-------------------------------------------------------------------------------

Jakavi 539 8 4 1 555 7 6

-------------------------------------------------------------------------------

Promacta/Revolade 362 -36 -38 1 410 -14 -14

-------------------------------------------------------------------------------

Pluvicto 564 46 45 1 389 33 33

-------------------------------------------------------------------------------

Ilaris 473 27 26 1 369 25 24

-------------------------------------------------------------------------------

Xolair 440 5 3 1 339 8 8

-------------------------------------------------------------------------------

Tasigna 221 -47 -48 925 -27 -26

-------------------------------------------------------------------------------

Zolgensma 301 -2 -5 925 -3 -4

-------------------------------------------------------------------------------

Sandostatin Gruppe 302 -1 -1 922 -5 -5

-------------------------------------------------------------------------------

Scemblix 358 97 95 894 85 84

-------------------------------------------------------------------------------

Leqvio 308 56 54 863 63 61

-------------------------------------------------------------------------------

Lutathera 213 12 11 613 15 14

-------------------------------------------------------------------------------

Exforge Gruppe 176 1 0 546 0 2

-------------------------------------------------------------------------------

Lucentis 148 -40 -42 510 -39 -39

-------------------------------------------------------------------------------

Diovan Gruppe 143 -5 -5 447 -1 0

-------------------------------------------------------------------------------

Galvus Gruppe 126 -21 -20 373 -19 -16

-------------------------------------------------------------------------------

Total Top 20 11 350 10 9 33 771 14 14

-------------------------------------------------------------------------------

*Umsatzsteigerung beeinflusst durch eine einmalige Anpassung für

Erlösminderungen in den USA

Aktuelle Informationen zu Forschung und Entwicklung - die wichtigsten

Entwicklungen im dritten Quartal

Neuzulassungen

-------------------------------------------------------------------------------

Rhapsidoerhielt die FDA-Zulassung für die orale Behandlung

erwachsener Patienten mit chronischer spontaner Urtikaria

(CSU), die trotz Behandlung mit H1-Antihistaminika weiterhin

Symptome aufweisen. Es ist der erste von der FDA zugelassene

Bruton-Tyrosinkinase-Hemmer (BTKi) für CSU. Daneben befindet

sich Remibrutinib auch in der Phase-III-Entwicklung gegen

chronische induzierbare Urticaria, Hidradenitis suppurativa und

Rhapsido Nahrungsmittelallergien, wie auch gegen multiple Sklerose und

(Remibrutinib) Myasthenia gravis.

-------------------------------------------------------------------------------

Aktueller Stand von Zulassungsverfahren

-------------------------------------------------------------------------------

Scemblix Der europäische Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der

(Asciminib) Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) gab eine positive

Stellungnahme ab und empfahl die Marktzulassung von Scemblix zur

Behandlung erwachsener Patienten mit Philadelphia-Chromosom-

positiver chronischer myeloischer Leukämie in der chronischen

Phase (Ph+ CML-CP) in allen Behandlungslinien.

-------------------------------------------------------------------------------

Ergebnisse laufender klinischer Studien und andere bedeutende Entwicklungen

-------------------------------------------------------------------------------

Die beiden Phase-III-Studien NEPTUNUS-1

und -2 zur Evaluation von Ianalumab bei

Erwachsenen mit aktivem Sjögren-Syndrom

erreichten ihren primären Endpunkt. Sie

zeigten statistisch signifikante

Verbesserungen der Krankheitsaktivität,

gemessen am Rückgang gemäss dem EULAR

Sjögren-Syndrom-Krankheitsaktivitätsindex

(Sjögren's Syndrome Disease Activity

Index, ESSDAI) im Vergleich zu Placebo.

Ianalumab war gut verträglich und wies ein

vorteilhaftes Sicherheitsprofil auf. Es

könnte somit zur ersten gezielten

Behandlung für diese chronische

Autoimmun­erkrankung werden. Novartis

plant, weltweit Zulassungsanträge für

Ianalumab einzureichen, und erhielt von

der FDA den Fast-Track-Status.

In der Phase-III-Studie VAYHIT2 erzielte

Ianalumab mit Eltrombopag bei erwachsenen

Patienten mit primärer

Immunthrombozytopenie (ITP), die zuvor mit

Corticosteroiden behandelt worden waren,

eine signifikante Verlängerung der Zeit

bis zum Therapieversagen im Vergleich zu

Placebo plus Eltrombopag. Das

Sicherheits­profil entsprach früheren

Studien. Die Daten sollen auf einer

bevorstehenden medizinischen Tagung

vorgestellt und 2027 in die

Zulassungsanträge einbezogen werden.

Ianalumab befindet sich zudem in der

Phase-III-Entwicklung gegen systemischen

Ianalumab Lupus erythematodes, Lupus nephritis sowie

(VAY736) warme autoimmunhämolytische Anämie.

-------------------------------------------------------------------------------

In der Phase-III-Studie PSMAddition

reduziertePluvictozusammen mit der

Standardbehandlung das Risiko der

Krankheitsprogression oder des Todesfalls

im Vergleich zur Standardbehandlung allein

um 28%. Die Studie zeigte auch einen

positiven Trend des Gesamtüberlebens von

Patienten mit PSMA-positivem

metastasiertem hormonsensitivem

Prostatakarzinom (mHSPC). Die Sicherheit

entsprach weiterhin den Erfahrungen aus

den Studien PSMAfore und VISION. Die Daten

Pluvicto wurden auf dem Kongress der European

((177Lu)Lutetium- Society for Medical Oncology (ESMO)

vipivotidtetraxetan) vorgestellt.

-------------------------------------------------------------------------------

Die Fünfjahresanalyse der

zulassungsrelevanten Phase-III-Studie

NATALEE bei der breitesten

Patientenpopulation mit frühem HR-

positivem/HER2-negativem Brustkrebs in den

Hochrisikostadien II und III zeigte, dass

die Ergänzung der Hormontherapie

umKisqalidas Rezidivrisiko im Vergleich

zur Hormontherapie allein um 28,4%

reduzierte. Zudem zeigten die Daten eine

Risikoreduktion von 29,1% bezüglich des

distanten krankheitsfreien Überlebens,

einen positiven Trend des Gesamtüberlebens

sowie das Ausbleiben neuer

Sicherheitssignale. Die Daten wurden auf

Kisqali dem Kongress der European Society for

(Ribociclib) Medical Oncology (ESMO) vorgestellt.

-------------------------------------------------------------------------------

Die Phase-III-Studie REPLENISH erreichte

ihren primären Endpunkt:Cosentyxzeigte in

Woche 52 bei Erwachsenen mit schubförmiger

Polymyalgia rheumatica (PMR) eine

statistisch signifikante und klinisch

bedeutsame anhaltende Remission im

Vergleich zu Placebo. Die vollständigen

Daten werden auf einem bevorstehenden

Cosentyx Medizin­kongress vorgestellt und 2026 den

(Secukinumab) Gesundheitsbehörden vorgelegt.

-------------------------------------------------------------------------------

In der abschliessenden Analyse der Phase-

III-Studie APPLAUSE-IgAN zeigteFabhaltaim

Vergleich zu Placebo eine statistisch

signifikante und klinisch relevante

Überlegenheit hinsichtlich der

Verlangsamung der IgAN-Progression,

gemessen an der annualisierten

Gesamtsteigung des Rückgangs der

geschätzten glomerulären Filtrationsrate

(eGFR) über zwei Jahre. Die vollständigen

Daten werden auf zukünftigen medizinischen

Fabhalta Kongressen vorgestellt und 2026 in die

(Iptacopan) Zulassungsanträge aufgenommen werden.

-------------------------------------------------------------------------------

In der Phase-IV-Studie V-DIFFERENCE

erreichten 85% der Patienten mit

Hyper­cholesterinämie, die trotz

optimierter lipidsenkender Therapie (LLT)

die gemäss der Richtlinie empfohlenen LDL-

C-Ziele (Low-Density-Lipoprotein-

Cholesterin) nicht erreicht hatten, ihre

Ziele mitLeqvioplus LLT - im Vergleich zu

31% der Patienten, die Placebo plus LLT

erhielten. Die Vorteile zeigten sich

bereits nach 30 Tagen. Zudem

senkteLeqvioden LDL-C-Spiegel über 360

Tage um 59% und übertraf damit Placebo

plus LLT um 35%. Die Daten wurden auf dem

Leqvio Kongress der European Society of

(Inclisiran) Cardiology (ESC) vorgestellt.

-------------------------------------------------------------------------------

Daten aus der Phase-IV-Studie PARACHUTE-HF

bei Patienten mit Herzinsuffizienz und

reduzierter Ejektionsfraktion aufgrund

einer chronischen Chagas-Erkrankung

zeigten, dassEntrestohinsichtlich eines

kombinierten Endpunkts aus

herzkreis­laufbedingtem Tod,

Krankenhausaufenthalt aufgrund von

Herzinsuffizienz oder NT-proBNP-

Veränderung besser abschnitt als

Enalapril.Entrestowurde gut vertragen, und

es wurden keine neuen Sicherheitssignale

beobachtet. Die Daten wurden auf dem

Entresto Kongress der European Society of

(Sacubitril/ Valsartan) Cardiology (ESC) vorgestellt.

-------------------------------------------------------------------------------

In der Phase-IIIb-Studie ARTIOS

verzeichneten Patienten mit schubförmig

ver­laufender multipler Sklerose (RMS),

die bei Krankheitsschüben unter Behandlung

mit Fingolimod oder Fumarate

aufKesimptaumstiegen, einen deutlichen

Rückgang der Krankheitsaktivität. Dies

zeigte sich in einer niedrigen jährlichen

Schubrate (ARR von 0,06 über 96 Wochen),

einer beinahe vollständigen Unterdrückung

der MRI-Aktivität sowie in der Tatsache,

dass über 90% der Teilnehmer keine

Anzeichen für Krankheitsaktivität (No

Evidence of Disease Activity, NEDA-3)

zeigten. Es wurden unabhängig von früheren

krankheitsmodifizierenden Therapien keine

neuen Sicherheitsbedenken identifiziert.

In der separaten offenen ALITHIOS-

Verlängerungsstudie wiesen mehr als 90%

der bisher unbehandelten Patienten,

dieKesimptaerhielten, nach sieben Jahren

keine Anzeichen für Krankheitsaktivität

(No Evidence of Disease Activity, NEDA-3)

auf, wobei keine neuen Sicherheitsbedenken

auftauchten. Das bestätigt den Vorteil

einer frühzeitigen Behandlung mitKesimpta.

Daten aus beiden Studien wurden auf dem

Kongress des European Committee for

Kesimpta Treatment and Research in Multiple

(Ofatumumab) Sclerosis (ECTRIMS) vorgestellt.

-------------------------------------------------------------------------------

Novartis hat eine Vereinbarung zur

Übernahme von Tourmaline Bio

unterzeichnet, einem im klinischen Stadium

tätigen Biopharmaunternehmen, das

Pacibekitug entwickelt. Dies ist ein anti-

IL-6-monoklonaler Antikörper zur

Behandlung von atherosklerotischer Herz-

Kreislauf-Erkrankung (ASCVD), der für die

Entwicklungs­phase III bereit ist. In der

Phase II senkte Pacibekitug die medianen

Spiegel des hochsensitiven C-reaktiven

Proteins (hsCRP) um bis zu 86% im

Vergleich zu Placebo? bei vergleichbaren

Inzidenzraten von unerwünschten

Ereignissen und schwerwiegenden

unerwünschten Ereignissen. Es wird davon

ausgegangen, dass die Transaktion am 28.

Oktober 2025 abgeschlossen wird.

Novartis ist eine zweite Zusammenarbeit

mit Monte Rosa Therapeutics eingegangen,

zusätzlich zur bestehenden, im Oktober

2024 bekannt gegebenen Lizenz­vereinbarung

für VAV1-Degrader. Gemäss der neuen

Vereinbarung erhält Novartis eine

exklusive Lizenz für ein nicht näher

genanntes Forschungsziel sowie Optionen

zur Lizenznahme von zwei Programmen aus

dem vorklinischen Immunologie-Portfolio

von Monte Rosa.

Novartis hat die Zusammenarbeit mit Argo

Biopharma fortgesetzt und um zwei neue

Vereinbarungen erweitert: eine exklusive

Lizenz für einen siRNA-Kandidaten, der

zurzeit Gegenstand IND-relevanter Studien

ist und voraussichtlich 2026 in die Phase

I eintreten wird, sowie eine Option für

die exklusive Lizenznahme von zwei siRNA-

Molekülen der zweiten Generation, die sich

derzeit in Entwicklung befinden, mit einem

Erstverhandlungsrecht für das Phase-II-

Programm für ANGPTL3.

Novartis hat eine globale Lizenz- und

Zusammenarbeitsvereinbarung mitArrowhead

Pharmaceuticalsfür ARO-SNCA abgeschlossen.

Dies ist eine siRNA-Therapie im

vorklinischen Stadium, die auf Alpha-

Synuclein für die Behandlung von

Synucleinopathien wie etwa der

Parkinsonkrankheit abzielt. Die

Vereinbarung beinhaltet auch zusätzliche

Kooperationsziele, bei denen die eigene

Targeted RNAi Molecule (TRiM(TM)) Plattform

Ausgewählte Transaktionen von Arrowhead verwendet wird.

-------------------------------------------------------------------------------

Kapitalstruktur und Nettoschulden

Eine gute Ausgewogenheit zwischen Investitionen in die Geschäftsentwicklung,

einer starken Kapitalstruktur und attraktiven Aktionärsrenditen bleibt

vorrangig.

In den ersten neun Monaten 2025 kaufte Novartis insgesamt 66,4 Millionen Aktien

für USD 7,5 Milliarden über die zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange

zurück. Diese Rückkäufe umfassten 49,1 Millionen Aktien (USD 5,4 Milliarden) im

Rahmen des (im Juli 2023 bekannt gegebenen und im Juli 2025 abgeschlossenen)

Aktienrückkaufprogramms im Umfang von USD 15 Milliarden sowie 6,6 Millionen

Aktien (USD 0,8 Milliarden) im Rahmen des neuen Aktienrückkaufprogramms im

Umfang von bis zu USD 10 Milliarden, das im Juli 2025 bekannt gegeben wurde.

Weiter wurden 10,7 Millionen Aktien (USD 1,3 Milliarden) zurückgekauft, um den

für das Geschäftsjahr zu erwartenden Verwässerungseffekt im Zusammenhang mit

aktienbasierten Vergütungsplänen für Mitarbeitende zu verringern. Ausserdem

wurden 1,6 Millionen Aktien (Eigenkapitalwert USD 0,2 Milliarden) von

Mitarbeitenden zurückgekauft. Im selben Zeitraum wurden 11,7 Millionen Aktien

(Eigenkapitalwert USD 0,9 Milliarden) im Zusammenhang mit aktienbasierten

Vergütungsplänen an Mitarbeitende ausgeliefert. Infolgedessen ging die

Gesamtzahl ausstehender Aktien gegenüber dem 31. Dezember 2024 um 56,3 Millionen

zurück. Diese Transaktionen mit eigenen Aktien führten zu einer Verringerung des

Eigenkapitals um USD 6,8 Milliarden und einem Nettogeldabfluss von USD 7,7

Milliarden.

Die Nettoverschuldung stieg gegenüber dem 31. Dezember 2024 von USD 16,1

Milliarden auf USD 20,4 Milliarden per 30. September 2025. Zurückzuführen ist

diese Zunahme vor allem auf den Free Cashflow von USD 15,9 Milliarden, der durch

die Ausschüttung der Jahresdividende in Höhe von USD 7,8 Milliarden, den

Geldabfluss für Transaktionen mit eigenen Aktien von USD 7,7 Milliarden sowie

den Nettogeldabfluss für M&A-Aktivitäten, Transaktionen mit immateriellen

Vermögenswerten und weitere Akquisitionen von USD 3,7 Milliarden mehr als

absorbiert wurde.

Das langfristige Kreditrating des Unternehmens betrug per Ende des dritten

Quartals 2025 Aa3 bei Moody's Ratings sowie AA- bei S&P Global Ratings.

Ausblick 2025

Vorbehaltlich unvorhersehbarer Ereignisse; Wachstum gegenüber dem Vorjahr bei

konstanten Wechselkursen (kWk)

-------------------------------------------------------------------------------

Nettoumsatz Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich erwartet

-------------------------------------------------------------------------------

Operatives Kernergebnis Wachstum im niedrigen Zehnerbereich erwartet

-------------------------------------------------------------------------------

Einfluss von Wechselkursen

Sollten sich die Wechselkurse im restlichen Jahresverlauf auf dem

Durchschnittsniveau von Ende Oktober halten, rechnet Novartis im Jahr 2025 mit

einem neutralen bis positiven Wechselkurseffekt von 1 Prozentpunkt auf den

Nettoumsatz und einem negativen Wechselkurseffekt von 2 Prozentpunkten auf das

operative Kernergebnis. Der geschätzte Wechselkurseffekt auf die Ergebnisse wird

monatlich auf der Website von Novartis veröffentlicht.

Kennzahlen(1)

3. 3.

Quartal Quartal Veränderung 9 Monate 9 Monate Veränderung

2025 2024 in % 2025 2024 in %

Mio. USD Mio. USD USD kWk Mio. USD Mio. USD USD kWk

---------------------------------------------- ------------------------------

Nettoumsatz 13 909 12 823 8 7 41 196 37 164 11 11

---------------------------------------------- ------------------------------

Operatives

Ergebnis 4 501 3 627 24 27 14 028 11 014 27 31

---------------------------------------------- ------------------------------

In % des

Umsatzes 32,4 28,3 34,1 29,6

---------------------------------------------- ------------------------------

Reingewinn 3 930 3 185 23 25 11 563 9 119 27 29

---------------------------------------------- ------------------------------

Gewinn pro Aktie

(USD) 2,04 1,58 29 31 5,94 4,50 32 35

---------------------------------------------- ------------------------------

Nettogeldfluss

aus operativer

Tätigkeit 6 571 6 286 5 16 880 13 426 26

---------------------------------------------- ------------------------------

Nicht-IFRS-

Kennzahlen

---------------------------------------------- ------------------------------

Free Cashflow 6 217 5 965 4 15 941 12 618 26

---------------------------------------------- ------------------------------

Operatives

Kernergebnis 5 460 5 145 6 7 16 960 14 635 16 18

---------------------------------------------- ------------------------------

In % des

Umsatzes 39,3 40,1 41,2 39,4

---------------------------------------------- ------------------------------

Kernreingewinn 4 330 4 133 5 6 13 522 11 822 14 17

---------------------------------------------- ------------------------------

Kerngewinn pro

Aktie (USD) 2,25 2,06 9 10 6,94 5,83 19 21

---------------------------------------------- ------------------------------

1. Die Angaben in konstanten Wechselkursen (kWk), die Kernergebnisse und der

Free Cashflow sind Nicht-IFRS-Kennzahlen. Erläuterungen der Nicht-IFRS-

Kennzahlen finden sich auf Seite 42 der in englischer Sprache vorhandenen

Kurzfassung des finanziellen Zwischenberichts. Sofern nicht anders angegeben,

beziehen sich alle in dieser Mitteilung erwähnten Wachstumsraten auf den

Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Detaillierte Finanzergebnisse zu dieser Pressemitteilung sind in der Kurzfassung

des finanziellen Zwischenberichts in englischer Sprache unter folgendem Link

verfügbar:

https://ml-eu.globenewswire.com/resource/download/7781ab26-6902-4024-a9c8-

49124629eb37/

Disclaimer

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die bekannte und

unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die zur Folge

haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten

Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, wie sie in den

zukunftsbezogenen Aussagen enthalten oder impliziert sind. Einige der mit diesen

Aussagen verbundenen Risiken sind in der englischsprachigen Version dieser

Mitteilung und dem jüngsten Dokument?Form 20-F? der Novartis AG, das bei der

?US Securities and Exchange Commission? hinterlegt wurde, zusammengefasst. Dem

Leser wird empfohlen, diese Zusammenfassungen sorgfältig zu lesen.

Bei den Produktbezeichnungen in kursiver Schrift handelt es sich um eigene oder

in Lizenz genommene Warenzeichen von Novartis.

Über Novartis

Novartis ist ein Unternehmen, das sich auf innovative Arzneimittel konzentriert.

Jeden Tag arbeiten wir daran, Medizin neu zu denken, um das Leben der Menschen

zu verbessern und zu verlängern, damit Patienten, medizinisches Fachpersonal und

die Gesellschaft in der Lage sind, schwere Krankheiten zu bewältigen. Unsere

Medikamente erreichen fast 300 Millionen Menschen weltweit.

Entdecken Sie mit uns die Medizin neu: Besuchen Sie uns unter

https://www.novartis.com (https://www.novartis.com/) und bleiben Sie mit uns auf

LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/novartis/), Facebook

(https://www.facebook.com/novartis/), X (https://twitter.com/Novartis) und

Instagram

(https://instagram.com/novartis?igshid=MzRlODBiNWFlZA==__;!!N3hqHg43uw!pjp8z253J

5NjaOYrW65UbAAlHeHRdQ-

w0m4ezZxEQEl0ptafXN2M99VRIk39pf49PAc8NbK93Pxp3uaSBQkAf8oEnzWXG8Sk$) in

Verbindung.

Novartis wird heute um 14.00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit eine Telefonkonferenz

mit Investoren durchführen, um diese Pressemitteilung zu diskutieren.

Gleichzeitig wird ein Webcast der Telefonkonferenz für Investoren und andere

Interessierte auf der Website von Novartis übertragen. Eine Aufzeichnung ist

kurze Zeit nach dem Live-Webcast abrufbar unter

https://www.novartis.com/investors/event-calendar.

Detaillierte Finanzergebnisse zu dieser Pressemitteilung sind in der Kurzfassung

des finanziellen Zwischenberichts in englischer Sprache unter folgendem Link

verfügbar. Er enthält weitere Informationen zu unserem Geschäft und der Pipeline

ausgewählter Präparate in später Entwicklungsphase. Die Präsentation zur

heutigen Telefonkonferenz finden Sie unter https://www.

(https://www.novartis.com/investors/event-calendar)novartis

(https://www.novartis.com/investors/event-calendar).com/investors/event-calendar

(https://www.novartis.com/investors/event-calendar).

