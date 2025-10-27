DAX24.309 +0,3%Est505.711 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,99 +7,4%Nas23.638 +1,9%Bitcoin98.693 +0,3%Euro1,1647 +0,2%Öl65,70 ±0,0%Gold3.991 -2,2%
Heute im Fokus
Aktienkurs aktuell

Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Abend mit Kursabschlägen

27.10.25 20:23 Uhr
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Abend mit Kursabschlägen

Die Aktie von Procter Gamble gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Procter Gamble befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,9 Prozent auf 151,15 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Procter & Gamble Co.
129,96 EUR -1,38 EUR -1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Procter Gamble-Aktie gab im New York-Handel um 20:07 Uhr um 0,9 Prozent auf 151,15 USD nach. Bei 150,30 USD markierte die Procter Gamble-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 151,22 USD. Zuletzt wechselten via New York 634.094 Procter Gamble-Aktien den Besitzer.

Am 28.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 180,40 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Procter Gamble-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 146,97 USD. Dieser Wert wurde am 14.10.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Procter Gamble-Aktie 2,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Procter Gamble-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,08 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,27 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 177,00 USD.

Procter Gamble ließ sich am 24.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,95 USD. Im letzten Jahr hatte Procter Gamble einen Gewinn von 1,61 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 22,39 Mrd. USD gegenüber 21,74 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Procter Gamble wird am 28.01.2026 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 6,98 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

Procter & Gamble-Aktie steigt: Starke Ergebnisse trotz Konsumflaute

Ausblick: Procter & Gamble veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Procter Gamble Anlegern eine Freude

Analysen zu Procter & Gamble Co.

DatumRatingAnalyst
25.04.2025ProcterGamble OutperformRBC Capital Markets
30.03.2022ProcterGamble NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2020ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.2019ProcterGamble buyGoldman Sachs Group Inc.
30.07.2019ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.04.2025ProcterGamble OutperformRBC Capital Markets
23.10.2019ProcterGamble buyGoldman Sachs Group Inc.
24.04.2019ProcterGamble OverweightBarclays Capital
14.12.2017ProcterGamble BuyDeutsche Bank AG
27.04.2017ProcterGamble HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
30.03.2022ProcterGamble NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2020ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
30.07.2019ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
24.04.2019ProcterGamble NeutralCredit Suisse Group
23.04.2019ProcterGamble NeutralGoldman Sachs Group Inc.
