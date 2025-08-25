Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Nachmittag tiefer

Procter Gamble im Blick

Die Aktie von Procter Gamble gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Procter Gamble gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 156,58 USD abwärts.

Die Procter Gamble-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 156,58 USD abwärts. Der Kurs der Procter Gamble-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 156,04 USD nach. Bei 156,83 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 103.234 Procter Gamble-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.11.2024 bei 180,40 USD. Derzeit notiert die Procter Gamble-Aktie damit 13,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 149,91 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Procter Gamble-Aktie 4,26 Prozent sinken.

Nachdem Procter Gamble seine Aktionäre 2025 mit 4,08 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,29 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 177,00 USD an.

Am 29.07.2025 hat Procter Gamble die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,48 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Procter Gamble noch ein Gewinn pro Aktie von 1,27 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20,89 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20,53 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 15.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 6,99 USD je Aktie belaufen.

