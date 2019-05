Bechtle startet besser als erwartet ins Jahr - Aktie zieht an

Erstmals in seiner Unternehmensgeschichte knackte das IT-Systemhaus zum Jahresauftakt die Umsatzmilliarde. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent auf 1,24 Milliarden Euro, wie das Unternehmen. Aber auch ohne Übernahme wäre Bechtle kräftig gewachsen - der Konzern bezifferte das organische Wachstum auf 15 Prozent.

"Die Entwicklung im ersten Quartal war wirklich beeindruckend", zeigte sich Vorstandschef Thomas Olemotz bei der Vorlage der Zahlen am Freitag in Neckarsulm zufrieden. Im Segment E-Commerce - zu dem das in Frankreich erworbene Unternehmen gehört - steigerte Bechtle das Wachstum um 54 Prozent. In Italien, Großbritannien und den Benelux-Ländern wuchs der Umsatz besonders stark. Auch im Systemhaus-Geschäft konnten die Erträge erneut zweistellig um 19 Prozent auf 782 Millionen Euro gesteigert werden.

Beim Vorsteuerergebnis legten die Baden-Württemberger um 27 Prozent auf 45 Millionen Euro zu. Unter dem Strich stand ein Gewinn von knapp 31,7 (Vorjahr: 24,8) Millionen Euro. Olemotz blickt voller Zuversicht auf den weiteren Jahresverlauf. Der Ausblick wurde bestätigt, das Unternehmen will bei Umsatz und Ergebnis weiter kräftig zulegen. Konkrete Zahlen nannte er allerdings nicht. "Trotz der nach wie vor angespannten gesamtwirtschaftlichen Lage sehen wir das erste Quartal als gute Grundlage."

Bechtle hilft Unternehmen beim Einrichten und Verwalten ihrer Informationstechnologie und betreibt einen Online-Shop für Produkte. In den vergangenen Jahren war das Unternehmen stark gewachsen.

Starke Quartalszahlen haben den Aktien am Freitag zu einem neuen Rekordhoch verholfen. Die Papiere sprangen zeitweise auf 100,50 Euro nach oben, womit nun die runde 100-Euro-Marke geknackt wurde. Zuletzt standen sie noch 7,65 Prozent im Plus bei 98,55 Euro. Im MDAX lagen sie auf Platz zwei hinter den Aktien von Gea. Schon am Vortag war der Bechtle-Kurs auf ein Rekordhoch geklettert.

"Bechtle hatte einen unerwartet starken Start ins Jahr 2019 und hat die Konsensschätzungen und unsere Erwartungen auf breiter Front geschlagen", sagte Analyst Knut Woller von der Baader Bank. In einem schwierigen konjunkturellen Umfeld habe das Unternehmen das prozentual zweistellige Wachstum der vergangenen zwei Jahre halten können. Er werde die Schätzungen nun erhöhen.

Vom Tief zum Jahresanfang bei etwa 62 Euro waren die Aktien bis Mitte April um rund 45 Prozent an die Marke von 90 Euro gestiegen. Dort waren sie im vergangenen noch auf starken Widerstand gestoßen und anschließend mit der allgemeinen Börsenschwäche wieder abgesackt. Nun hat sich die Aktie deutlich von dieser einstigen Hürde nach oben abgesetzt.

