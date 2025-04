ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Montagvormittag auf grünem Terrain

ProSiebenSat1 Media SE im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von ProSiebenSat1 Media SE. Zuletzt konnte die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 6,09 EUR.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 6,09 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie legte bis auf 6,11 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,05 EUR. Bisher wurden heute 13.192 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,84 EUR) erklomm das Papier am 05.06.2024. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 22,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,50 EUR am 02.12.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 26,11 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,074 EUR. Im Vorjahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,52 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Am 06.03.2025 lud ProSiebenSat1 Media SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,11 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,26 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,48 Prozent auf 1,26 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,28 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2025 terminiert. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,895 EUR fest.

