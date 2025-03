PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

So bewegt sich PUMA SE

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von PUMA SE. Die PUMA SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 22,61 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von PUMA SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,2 Prozent auf 22,61 EUR. Kurzfristig markierte die PUMA SE-Aktie bei 22,99 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 21,85 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.366.905 PUMA SE-Aktien.

Am 11.05.2024 markierte das Papier bei 53,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die PUMA SE-Aktie damit 57,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 21,25 EUR fiel das Papier am 12.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,02 Prozent.

Nach 0,820 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,751 EUR je PUMA SE-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 35,95 EUR aus.

Am 22.01.2025 legte PUMA SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PUMA SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,29 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,98 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte PUMA SE am 08.05.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,63 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

PUMA-Aktie bricht zweistellig ein: PUMA geht von Gewinnrückgang aus und streicht Dividende zusammen

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beendet den Handel im Plus

MDAX aktuell: MDAX-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu