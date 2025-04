PUMA SE Aktie News: PUMA SE tendiert am Donnerstagvormittag südwärts

Aktie im Fokus

Die Aktie von PUMA SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die PUMA SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 22,30 EUR ab.

Die PUMA SE-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 22,30 EUR abwärts. Die PUMA SE-Aktie sank bis auf 22,08 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,32 EUR. Bisher wurden heute 43.395 PUMA SE-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 53,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.05.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 138,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der PUMA SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (18,07 EUR). Abschläge von 18,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,610 EUR an PUMA SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,546 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 34,18 EUR für die PUMA SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte PUMA SE am 22.01.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,29 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PUMA SE einen Umsatz von 1,98 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte PUMA SE am 08.05.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von PUMA SE rechnen Experten am 07.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass PUMA SE ein EPS in Höhe von 1,34 EUR in den Büchern stehen haben wird.

