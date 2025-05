QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN präsentiert sich am Mittag fester

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von QIAGEN. Zuletzt wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 37,94 EUR nach oben.

Um 11:49 Uhr sprang die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 37,94 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die QIAGEN-Aktie bei 38,24 EUR. Mit einem Wert von 37,78 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 56.713 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 22.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 24,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 34,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die QIAGEN-Aktie 10,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 47,50 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte QIAGEN am 05.02.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,37 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat QIAGEN 521,20 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 458,80 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von QIAGEN wird am 07.05.2025 gerechnet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte QIAGEN möglicherweise am 04.05.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass QIAGEN im Jahr 2025 2,29 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

