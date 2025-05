QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN steigt am Montagmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von QIAGEN gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von QIAGEN zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 38,33 EUR.

Das Papier von QIAGEN konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 38,33 EUR. Die QIAGEN-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 38,45 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,01 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten QIAGEN-Aktien beläuft sich auf 44.591 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.01.2025 bei 47,36 EUR. Mit einem Zuwachs von 23,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 34,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 10,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

QIAGEN-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die QIAGEN-Aktie bei 47,50 EUR.

Am 05.02.2025 hat QIAGEN die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,41 USD gegenüber 0,37 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 521,20 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte QIAGEN einen Umsatz von 458,80 Mio. USD eingefahren.

QIAGEN dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je QIAGEN-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,29 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

QIAGEN-Aktie knapp im Plus: Geräte-Offensive für Labore präsentiert

QIAGEN-Aktie dreht ins Plus: Gewinnprognose erhöht

Aktienempfehlung QIAGEN-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse