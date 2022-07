QIAGEN Aktie News: QIAGEN am Montagmittag in Grün

Die QIAGEN-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11.07.2022 12:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 47,63 EUR. Die QIAGEN-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 47,72 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 47,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten QIAGEN-Aktien beläuft sich auf 95.625 Stück.

Bei 51,56 EUR erreichte der Titel am 26.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die QIAGEN-Aktie 7,62 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.03.2022 bei 37,95 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,51 Prozent.

Analysten bewerten die QIAGEN-Aktie im Durchschnitt mit 46,55 EUR.

Am 27.04.2022 äußerte sich QIAGEN zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,66 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 628,40 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 567,20 USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2022 veröffentlicht. Schätzungsweise am 27.07.2023 dürfte QIAGEN die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 2,09 USD je QIAGEN-Aktie.

