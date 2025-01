QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN reagiert am Mittag positiv

QIAGEN im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von QIAGEN. Zuletzt wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 44,34 EUR nach oben.

Das Papier von QIAGEN legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 44,34 EUR. Kurzfristig markierte die QIAGEN-Aktie bei 44,39 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,33 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 47.286 QIAGEN-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,02 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.01.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die QIAGEN-Aktie 1,55 Prozent zulegen. Bei 36,59 EUR fiel das Papier am 18.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 21,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte QIAGEN 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 48,45 EUR an.

Am 06.11.2024 legte QIAGEN die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. QIAGEN hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,44 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,35 USD je Aktie gewesen. QIAGEN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 501,87 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 475,89 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von QIAGEN wird am 11.02.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,18 USD je QIAGEN-Aktie.

