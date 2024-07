QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN verliert am Montagnachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 38,34 EUR.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 38,34 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die QIAGEN-Aktie bis auf 38,24 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,45 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 109.151 QIAGEN-Aktien.

Bei 44,73 EUR erreichte der Titel am 28.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.10.2023 (33,75 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der QIAGEN-Aktie 11,97 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für QIAGEN-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 47,73 EUR.

QIAGEN ließ sich am 29.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,36 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. QIAGEN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 458,80 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 485,40 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 31.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von QIAGEN veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von QIAGEN rechnen Experten am 30.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,12 USD je Aktie belaufen.

