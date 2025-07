QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN tendiert am Mittag nordwärts

Notierung im Blick

Die Aktie von QIAGEN zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 41,57 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die QIAGEN-Papiere um 11:46 Uhr 0,4 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die QIAGEN-Aktie sogar auf 41,68 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,65 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 22.877 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.01.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die QIAGEN-Aktie somit 12,23 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 34,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Verlust von 17,64 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,139 USD. Im Vorjahr erhielten QIAGEN-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 48,00 EUR für die QIAGEN-Aktie aus.

QIAGEN ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,41 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei QIAGEN noch ein Gewinn pro Aktie von 0,37 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 483,46 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte QIAGEN einen Umsatz von 458,80 Mio. USD eingefahren.

Am 05.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von QIAGEN rechnen Experten am 11.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,34 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

