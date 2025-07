QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Vormittag im Aufwind

Aktie im Fokus

Die Aktie von QIAGEN zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die QIAGEN-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 41,61 EUR.

Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 41,61 EUR. Bei 41,66 EUR erreichte die QIAGEN-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 41,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.316 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Bei 47,36 EUR erreichte der Titel am 22.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die QIAGEN-Aktie 13,81 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 34,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 17,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

QIAGEN-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,139 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der QIAGEN-Aktie wird bei 48,00 EUR angegeben.

Am 07.05.2025 hat QIAGEN die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,37 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 483,46 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 458,80 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die QIAGEN-Bilanz für Q2 2025 wird am 05.08.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können QIAGEN-Anleger Experten zufolge am 11.08.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass QIAGEN im Jahr 2025 2,34 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

