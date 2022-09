QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN verliert am Freitagnachmittag

Die QIAGEN-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 42,27 EUR. Die QIAGEN-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 41,61 EUR ab. Mit einem Wert von 42,59 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 352.321 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.11.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der QIAGEN-Aktie. Am 08.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 37,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 48,64 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte QIAGEN am 27.07.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,51 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 567,30 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 515,51 USD.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte QIAGEN am 02.11.2022 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass QIAGEN einen Gewinn von 2,20 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Ein Jahr DAX 40: So haben die DAX-Aufsteiger performt

Experten sehen bei QIAGEN-Aktie Potenzial

Ausblick: QIAGEN informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ausgewählte Hebelprodukte auf QIAGEN N.V. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN N.V. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN N.V.

Bildquellen: QIAGEN