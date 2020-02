QIX Deutschland: Deshalb gehören Deutsche Börse und Symrise derzeit zu den stabilsten Werten im Index

Deutsche Börse plant trotz robuster Geschäfte und überragender EBIT-Marge von 47% seine globale Position mit weiteren Akquisitionen zu stärken. Symrise bekräftigt Umsatzziel von 5,5 bis 6 Mrd. Euro bis 2025 und konkretisiert Wachstumspläne bei Fleischersatzprodukten.

Ungeachtet des heutigen Umfelds zeigt sich im Qualitäts-Index die Aktie der Deutschen Börse beachtlich fest und ist damit einer der Tagesgewinner. Derzeit liegt sie dabei nur mit 1,2% im Minus bei 153,40 Euro. Wichtigster Treiber hinter den jüngsten Kursgewinnen von Europas führendem Börsendienstleister waren neben Übernahmeaktivitäten in den letzten 12 Monaten auch wieder höhere Erlöse durch abgewickelte Derivate- und Aktiengeschäfte. Das Produktportfolio der Deutschen Börse umfasst hierbei die gesamte Prozesskette vom Wertpapier- und Terminhandel über Clearing und Settlement. Dazu stellt das Unternehmen seinen Kunden weitreichende Marktdaten bereit und entwickelt darüber hinaus auch elektronische Handelssysteme. So kletterte allein von 2012 bis heute der Unternehmensgewinn, auch getrieben von Zu- und Verkäufen, im Schnitt um 8%. Und dank der wieder erhöhten Volatilität an den Aktienmärkten laufen die Geschäfte der Deutschen Börse derzeit rund. Für 2019 stiegen jedenfalls die Umsätze im Vergleich zum Vorjahreswert um 6% auf 2,93 Mrd. Euro. Als besondere Meilensteine des Jahres hob der Vorstand des Frankfurter Börsenplatzbetreibers vor allem die Akquisition von Axioma (Risikomanagement-Software) und die Mehrheitsbeteiligung an der UBS Fondsvertriebsplattform Fondscenter hervor. Zudem soll auch eine um 7% höhere Dividende für das vergangene Geschäftsjahr ausschütten werden.

Das Management will aber auch künftig von den hohen Übernahmeaktivitäten der Branche profitieren. Denn bei den zuletzt großen internationalen Übernahmen und Fusionen war die Deutsche Börse letztlich leer ausgegangen. Im weltweiten Börsenplatzranking befinden sich die Frankfurter derweil auch nach wie vor auf der fünften Position. Und vor allem auch um ein weiteres Abrutschen auf der Rangliste zu verhindern, dürfte in Zukunft sicherlich ein starker Partner notwendig sein. Mit ihren Finanzdienstleistungen erzielt die Deutsche Börse aber weiterhin eine überragende EBIT-Marge von 47%. Und auch die Eigenkapitalrendite von 17% kann sich sehen lassen. Die Aktie selbst wird gegenwärtig trotz jüngstem Rekordhoch mit einem KGV von gut 22 bewertet, und ist damit noch nicht zu teuer. Mit diesen Kennzahlen entspricht sie auch wichtigen Aufnahmekriterien für eine Notierung im deutschen Qualitätsaktien-Index (QIX). Der QIX Deutschland ist ein Aktien-Index, der aus den besten 25 deutschen Aktien gebildet wird. Die 25 Aktien werden nach einem festgelegten und erfolgsbewährtem Regelwerk ausgewählt.

Nach den starken Zuwächsen der zurückliegenden Monate gibt die Symrise-Aktie am Montag im Qualitäts-Index etwas deutlicher nach und steht aktuell bei 95,30 Euro. Der Spezialist für Aromen- und Duftstoffe hatte zuletzt mit dem Leitspruch #FoodforFuture auf die Essgewohnheiten von Millionen von Menschen reagiert, die sich dem Unternehmen zufolge in Zukunft deutlich ändern dürften. Verbraucher sollen ihre Liebe zu pflanzlichen Lebensmitteln entdecken und entwickeln, hieß es von Seiten des Konzerns. Dabei liefert Symrise an seinen breit gestreuten Kundenkreis neben Düften und Geschmacksstoffen vor allem Farbstoffe, die unter anderem in Fleischersatzprodukten zum Einsatz kommen. Und das globale Potenzial für dieses vegane Geschäft ist enorm, immerhin gehen Analysten davon aus, dass sich die erzielten Umsätze mit Fleischersatzprodukten bis zum Jahr 2029 auf weltweit rund 140 Mrd. USD summieren dürften. Und dies dürfte nicht spurlos an dem Geschäftsvolumen von Symrise rund um Geschmackslösungen für Fleischersatzstoffe vorbeigehen. Hohe Wachstumsraten verspricht aber auch die Unternehmenssparte mit Düften. Auch hier wird geschätzt, dass der internationale Markt für Kosmetikprodukte bis Ende 2023 auf 120 Mrd. USD anwachsen wird. In diesem Jahr dürften es zunächst 113 Mrd. sein, vor 8 Jahren waren es gerade einmal 98 Mrd. USD.

Das Symrise-Management setzt hierbei aber hauptsächlich auf natürliche Zutaten und trifft damit weitgehend den Nerv anspruchsvoller werdender Konsumenten. Dazu ist das Kerngeschäft des Unternehmens größtenteils konjunkturell unabhängig, wobei auch die teils volatilen Rohstoffpreise durch langfristige Lieferverträge abgesichert sind. Bis 2025 will der Vorstand jedenfalls den Umsatz organisch um jährlich 5 bis 7 % auf ein Niveau von 5,5 bis 6 Mrd. Euro steigern. Einen hohen Anteil am Wachstum der Gruppe soll dabei vor allem der Absatz in den Schwellenländern liefern.

