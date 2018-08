QIX Deutschland: Robuste Absatzzahlen und bekräftigte Jahresziele treiben BMW-Aktie deutlich an

Als einer der Tagesfavoriten im Qualitäts-Index verzeichnet heute die BMW -Aktie ein deutliches Plus von 2,1% auf 82,95 Euro. Der Premium-Hersteller hatte erst im Juli die Automobilauslieferungen auf 181.000 Fahrzeuge steigern können und somit den Absatz seit Jahresanfang um 1,6% erhöht. Zugleich zeigten sich Münchener damit weiterhin stabil gegenüber den Unsicherheiten durch die laufenden internationalen Handelskonflikte. Im gesamten zweiten Quartal hatte BMW die Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahr um 1,4% auf 0,54 Mio. Fahrzeuge gesteigert. Der Umsatz war jedoch auf 25,0 Mrd. Euro und damit um 2,9% gefallen. Bereinigt um Währungseffekte lag er aber in etwa auf Vorjahresniveau. Auch das EBIT des Autobauers bewegte sich mit 2,7 Mrd. Euro gut 6,3% unter dem Vergleichszeitraum, lag jedoch im Rahmen der Markterwartungen. Zudem war die Marge der Automobilsparte vor allem wegen negativer Währungseinflüsse und eines preisintensiven Umfelds von 10,3% auf 8,6% gesunken. Die EBIT-Marge bei den Geschäften mit BMW-Motorrädern lag derweil mit 14,9% unverändert stabil. Während der operative Gewinn im Segment Finanzdienstleistungen mit 607 Mio. Euro um 3,2% überraschend höher ausfiel. BMW rechnet für 2018 nach wie vor mit einem leichten Anstieg bei Absatz und Erlösen. Bei der operativen Marge in der Automobil- und Motorradsparte wird dabei weiterhin ein Zielkorridor von 8 bis 10% angestrebt. Zudem erwartet das Management als Folge der chinesischen Zölle auf US-Produkte trotz bereits erfolgter Preiserhöhungen im 2.Halbjahr eine Belastung von weniger als 300 Mio. Euro.

Die BMW-Aktie wird derweil auch nach dem jüngsten Kursanstieg nur mit einem überaus günstigen KGV von unter 7 gehandelt. Auch das Kurs-Umsatz-Verhältnis ist mit 0,6 ausgesprochen niedrig. Zudem erzielt der Autobauer operativ eine Eigenkapitalrendite von 16%, die EBIT-Marge lag zuletzt bei 10%. Im Rahmen der letzten Dividendenerhöhung bietet die Aktie darüber hinaus eine mehr als üppige Rendite von 4,8% und gehört damit zu den attraktivsten Dividendenzahlern im Qualitätsaktien-Index (QIX).

Der QIX Deutschland ist ein Aktien-Index, der aus den besten 25 deutschen Aktien gebildet wird. Die 25 Aktien werden nach einem festgelegten und erfolgsbewährtem Regelwerk ausgewählt. Die im Index enthaltenen Unternehmen zeichnen sich durch hohe Gewinnspannen und Kapitalrenditen sowie stabile Wachstumsraten und solide Bilanzen aus. Auch Value-Kriterien wie Dividendenrendite, niedrige Kurs-Gewinn- und Kurs-Umsatz-Verhältnisse werden mit einbezogen.

Als ein weiterer Gewinner im Qualitäts-Index präsentiert sich heute die Fielmann-Aktie, die dabei aktuell um 1,4% auf 59,20 Euro zulegen kann. Die Papiere von Deutschlands führendem Augenoptiker wurden zuletzt abgestraft, weil das Unternehmen verstärkt in den Online-Handel mit Brillen investieren will. Dabei darf jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass eine komfortable und zugleich auch genaue Brillenanpassung weiterhin nur in einer entsprechenden Filiale möglich ist. Fielmann gilt als Wachstums- und Qualitätsunternehmen par excellence. Immerhin ist der Umsatz allein in den vergangenen 10 Jahren von 903 Mio. auf knapp 1,38 Mrd. Euro geklettert. Dies war im Durchschnitt ein Zuwachs von rund 5%. Im gleichen Zeitraum legte der Gewinn des Hamburger Brillenspezialisten von 114 auf 168 Mio. Euro zu. Aber auch die Aktionäre hat Fielmann bei seiner europaweiten Expansion nicht vergessen. Lag die Dividende 2007 noch bei 0,70 Euro, so hat das Management sie bis zuletzt kontinuierlich auf zuletzt 1,85 Euro mehr als verdoppelt. Zwar liegt die aktuelle Dividendenrendite damit bei 3,1 %, dies ist dennoch leicht unter dem historischen Durchschnitt von 3,2%. Da das Brillengeschäft selbst ziemlich konjunkturunabhängig verläuft, gelang es Fielmann bisher fast jedes Jahr seine Dividende zu erhöhen. Für das Unternehmen sprechen zudem die bestehenden Eigentümerverhältnisse. Denn der Gründer und Vorstand hält mit seiner Familie weiterhin über 71% der Fielmann-Anteile. Operativ zeigt das Unternehmen schon seit Jahren mit einer Nettomarge von über 10%, wie profitabel es ist. Auch die Eigenkapitalquote von gut 75% belegt, wie konservativ das jahrelange Wachstum finanziert wurde und wie unabhängig Fielmann letztlich von externen Geldmitteln ist. Mit diesen doch eindrucksvollen Kennzahlen erfüllt die Fielmann-Aktie wichtige Kriterien für eine Notierung im deutschen Qualitätsaktien-Index (QIX).

