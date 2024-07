Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: MDAX Aktie Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am Nachmittag stark gefragt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 9,7 Prozent auf 145,80 EUR.

Um 15:49 Uhr konnte die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 9,7 Prozent auf 145,80 EUR. Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie legte bis auf 149,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 136,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 182.634 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 153,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.04.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie mit einem Kursplus von 4,94 Prozent wieder erreichen. Am 27.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 93,22 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 36,06 Prozent könnte die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 149,78 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am 04.04.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 50,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 560,22 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 372,05 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 05.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke).

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,224 EUR je Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie

Ausblick: Redcare Pharmacy stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Montagnachmittag schwächer

Freundlicher Handel: MDAX am Mittag fester