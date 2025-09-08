Reddit Aktie News: Reddit reagiert am Abend positiv

Reddit im Fokus

Die Aktie von Reddit gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Reddit-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 236,37 USD.

Um 20:07 Uhr stieg die Reddit-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 236,37 USD. Die Reddit-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 239,63 USD. Bei 233,92 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 271.428 Reddit-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 253,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.08.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Reddit-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 55,28 USD am 10.09.2024. Abschläge von 76,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Reddit-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 31.07.2025 hat Reddit die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,48 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Reddit noch ein Gewinn pro Aktie von -0,06 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 77,69 Prozent auf 499,63 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 281,18 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet.

In der Reddit-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,84 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

