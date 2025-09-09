DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.453 -0,6%Nas21.833 -0,2%Bitcoin97.038 +1,8%Euro1,1701 -0,1%Öl67,57 +1,6%Gold3.644 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Minus -- US-Börsen uneins -- Apple präsentiert neues iPhone -- Oracle: Ausblick beflügelt -- SAP, CaliberCos, Klarna-IPO, Synopsys, GameStop, DroneShield, BASF, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co. Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Klarna-Aktie feiert erfolgreiches Börsendebüt: Deutlich über Ausgabepreis Klarna-Aktie feiert erfolgreiches Börsendebüt: Deutlich über Ausgabepreis
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net ZERO und dauerhaft Gebühren sparen!
Reddit im Blick

Reddit Aktie News: Reddit springt am Abend an

10.09.25 20:24 Uhr
Reddit Aktie News: Reddit springt am Abend an

Die Aktie von Reddit zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Reddit konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 8,4 Prozent auf 260,43 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Reddit
258,91 USD 18,71 USD 7,79%
Charts|News|Analysen

Um 20:08 Uhr sprang die Reddit-Aktie im New York-Handel an und legte um 8,4 Prozent auf 260,43 USD zu. Kurzfristig markierte die Reddit-Aktie bei 261,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 246,11 USD. Bisher wurden via New York 652.478 Reddit-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 261,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Reddit-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.09.2024 (55,49 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Reddit-Aktie 78,69 Prozent sinken.

Reddit-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 31.07.2025 äußerte sich Reddit zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Reddit 499,63 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 77,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 281,18 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,84 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Reddit-Aktie

Reddit-Aktie zweistellig höher: Reddit mit schwarzen Zahlen im Quartal

Innerhalb weniger Tage nach Start: Teslas Robotaxis mit zahlreichen Fahrfehlern

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Reddit

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Reddit

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu Reddit

DatumMeistgelesen
Wer­bung