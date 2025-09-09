Reddit Aktie News: Reddit springt am Abend an

Reddit im Blick

Die Aktie von Reddit zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Reddit konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 8,4 Prozent auf 260,43 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die Reddit-Aktie im New York-Handel an und legte um 8,4 Prozent auf 260,43 USD zu. Kurzfristig markierte die Reddit-Aktie bei 261,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 246,11 USD. Bisher wurden via New York 652.478 Reddit-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 261,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Reddit-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.09.2024 (55,49 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Reddit-Aktie 78,69 Prozent sinken.

Reddit-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 31.07.2025 äußerte sich Reddit zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Reddit 499,63 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 77,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 281,18 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,84 USD je Aktie belaufen.

