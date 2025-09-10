Reddit Aktie News: Reddit präsentiert sich am Donnerstagabend stärker

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Reddit. Zuletzt sprang die Reddit-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 263,00 USD zu.

Die Reddit-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 263,00 USD. Die Reddit-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 266,50 USD. Mit einem Wert von 260,37 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 437.716 Reddit-Aktien den Besitzer.

Am 11.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 266,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Reddit-Aktie 1,33 Prozent zulegen. Bei 55,91 USD erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 78,74 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Reddit gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,06 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 499,63 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 77,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 281,18 Mio. USD in den Büchern standen.

Reddit wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Reddit im Jahr 2025 1,84 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Reddit-Aktie

Reddit-Aktie zweistellig höher: Reddit mit schwarzen Zahlen im Quartal

Innerhalb weniger Tage nach Start: Teslas Robotaxis mit zahlreichen Fahrfehlern

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison