Reddit Aktie News: Reddit bricht am Donnerstagabend ein

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Reddit. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 7,4 Prozent auf 187,87 USD.

Um 20:08 Uhr rutschte die Reddit-Aktie in der New York-Sitzung um 7,4 Prozent auf 187,87 USD ab. Im Tief verlor die Reddit-Aktie bis auf 185,45 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 200,00 USD. Bisher wurden heute 571.365 Reddit-Aktien gehandelt.

Am 19.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 282,81 USD an. Mit einem Zuwachs von 50,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,80 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 57,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Reddit-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 30.10.2025 legte Reddit die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 USD. Im Vorjahresviertel hatte Reddit 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 67,91 Prozent auf 584,91 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 348,35 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 18.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Reddit einen Gewinn von 2,31 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Reddit-Aktie

Reddit-Aktie hebt ab: Social Media-Konzern meldet mehr Umsatz und Gewinn

Ausblick: Reddit zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Litecoin-Entwickler Charlie Lee: Wer steckt eigentlich hinter dem Litecoin?