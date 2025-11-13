Reddit Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Reddit

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Reddit. Zuletzt ging es für die Reddit-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 5,2 Prozent auf 192,18 USD.

Der Reddit-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 5,2 Prozent auf 192,18 USD. In der Spitze büßte die Reddit-Aktie bis auf 192,17 USD ein. Bei 200,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 146.410 Reddit-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 282,81 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Reddit-Aktie somit 32,05 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 79,80 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Reddit-Aktie damit 140,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Reddit-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Reddit ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Reddit 0,17 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 67,91 Prozent auf 584,91 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 348,35 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Reddit dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 18.02.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Reddit-Gewinn in Höhe von 2,31 USD je Aktie aus.

