Blick auf Reddit-Kurs

Reddit Aktie News: Reddit am Freitagabend auf grünem Terrain

14.11.25 20:23 Uhr
Reddit Aktie News: Reddit am Freitagabend auf grünem Terrain

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Reddit. Im New York-Handel gewannen die Reddit-Papiere zuletzt 3,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Reddit
159,00 EUR -14,00 EUR -8,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Reddit-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 3,4 Prozent im Plus bei 195,79 USD. Im Tageshoch stieg die Reddit-Aktie bis auf 198,59 USD. Bei 186,58 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 447.446 Reddit-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 282,81 USD markierte der Titel am 19.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Reddit-Aktie damit 30,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 79,80 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 59,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Reddit 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Reddit am 30.10.2025. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Reddit mit einem Umsatz von insgesamt 584,91 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 348,35 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 67,91 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 18.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,31 USD je Reddit-Aktie.

Redaktion finanzen.net

