Heute im Fokus
Handelsstreit im Blick: DAX geht im Plus ins Wochenende -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Fokus auf Aktienkurs

Reddit Aktie News: Reddit springt am Nachmittag hoch

24.10.25 16:08 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Reddit. Zuletzt ging es für das Reddit-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 5,6 Prozent auf 211,98 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Reddit
173,00 EUR 1,00 EUR 0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr sprang die Reddit-Aktie im New York-Handel an und legte um 5,6 Prozent auf 211,98 USD zu. Bei 212,10 USD erreichte die Reddit-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 206,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 151.471 Reddit-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.09.2025 bei 282,81 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Reddit-Aktie derzeit noch 33,41 Prozent Luft nach oben. Am 25.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 77,16 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Reddit-Aktie 63,60 Prozent sinken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Reddit-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Reddit am 31.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,48 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,06 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 499,63 Mio. USD gegenüber 281,18 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Reddit-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Reddit möglicherweise am 04.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,87 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Reddit-Aktie

Der Meme-Aktien-ETF ist zurück - mit neuer Strategie und alten Risiken

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

US-Börsenaufsicht nimmt AppLovin unter die Lupe - Aktie nach zweistelligem Kurseinbruch höher

In eigener Sache

