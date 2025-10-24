Reddit Aktie News: Reddit bricht am Abend nach oben aus

So bewegt sich Reddit

Die Aktie von Reddit gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Reddit-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 6,5 Prozent auf 213,80 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die Reddit-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 6,5 Prozent auf 213,80 USD. Die Reddit-Aktie zog in der Spitze bis auf 213,80 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 206,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 486.326 Reddit-Aktien umgesetzt.

Am 19.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 282,81 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Reddit-Aktie 32,28 Prozent zulegen. Am 25.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 77,16 USD. Der aktuelle Kurs der Reddit-Aktie ist somit 63,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Reddit-Aktie.

Am 31.07.2025 legte Reddit die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,48 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,06 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 499,63 Mio. USD – ein Plus von 77,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Reddit 281,18 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Reddit rechnen Experten am 04.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,87 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

