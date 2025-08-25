Reddit Aktie News: Reddit am Abend auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Reddit. Die Reddit-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 218,56 USD.

Die Reddit-Aktie notierte um 20:07 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 218,56 USD. Der Kurs der Reddit-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 215,00 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 218,38 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Reddit-Aktien beläuft sich auf 254.136 Stück.

Am 19.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 253,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,76 Prozent könnte die Reddit-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,06 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 74,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Reddit 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Reddit ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,48 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,06 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 499,63 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 77,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 281,18 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Reddit am 04.11.2025 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,81 USD je Reddit-Aktie.

