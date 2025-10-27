Reddit Aktie News: Reddit am Montagnachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Reddit. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 218,12 USD zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,8 Prozent auf 218,12 USD zu. In der Spitze legte die Reddit-Aktie bis auf 224,63 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 220,40 USD. Zuletzt wechselten 320.976 Reddit-Aktien den Besitzer.

Am 19.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 282,81 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,66 Prozent. Am 26.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,05 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 63,76 Prozent könnte die Reddit-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Reddit-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 31.07.2025 hat Reddit die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,48 USD gegenüber -0,06 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 77,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 281,18 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 499,63 Mio. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Reddit rechnen Experten am 04.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Reddit-Aktie in Höhe von 4,79 USD im Jahr 2027 aus.

