Reddit Aktie News: Reddit am Montagabend mit Kursplus

Die Aktie von Reddit zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Reddit-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 218,78 USD.

Die Reddit-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:06 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 218,78 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Reddit-Aktie bei 224,63 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 220,40 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 503.613 Reddit-Aktien umgesetzt.

Am 19.09.2025 markierte das Papier bei 282,81 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2024 bei 79,05 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Reddit-Aktie 176,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Reddit-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Reddit 0,000 USD aus.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 USD. Im Vorjahresviertel hatte Reddit -0,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Reddit im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 77,69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 499,63 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 281,18 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Reddit am 30.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 04.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Reddit.

Experten gehen davon aus, dass Reddit im Jahr 2027 4,79 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

