Reddit Aktie News: Reddit fällt am Nachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Reddit. Die Reddit-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 210,64 USD.

Die Reddit-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 210,64 USD. In der Spitze büßte die Reddit-Aktie bis auf 205,00 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 210,70 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 236.985 Reddit-Aktien.

Am 19.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 282,81 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,26 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.10.2024 bei 79,22 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 62,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Reddit-Aktie.

Reddit-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Reddit ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,48 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Reddit -0,06 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 77,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 281,18 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 499,63 Mio. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Reddit am 30.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 04.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Reddit im Jahr 2025 1,88 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

