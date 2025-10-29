Reddit Aktie News: Reddit am Mittwochabend mit Kursabschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Reddit gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Reddit befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,5 Prozent auf 211,95 USD ab.

Die Reddit-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr um 0,5 Prozent auf 211,95 USD ab. Bei 205,00 USD markierte die Reddit-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 210,70 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 484.007 Reddit-Aktien umgesetzt.

Am 19.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 282,81 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Reddit-Aktie 33,43 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 79,22 USD ab. Der aktuelle Kurs der Reddit-Aktie ist somit 62,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Reddit-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Reddit am 31.07.2025. Das EPS lag bei 0,48 USD. Im letzten Jahr hatte Reddit einen Gewinn von -0,06 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 77,69 Prozent auf 499,63 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 281,18 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Reddit wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Reddit möglicherweise am 04.11.2026 präsentieren.

In der Reddit-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,88 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Reddit-Aktie

Litecoin-Entwickler Charlie Lee: Wer steckt eigentlich hinter dem Litecoin?

Nach Kursdelle der Reddit-Aktie im Oktober - So nimmt ein Analyst Anlegern die Sorgen vor einem Abwärtstrend

Der Meme-Aktien-ETF ist zurück - mit neuer Strategie und alten Risiken