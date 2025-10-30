Reddit Aktie News: Reddit am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Reddit. Zuletzt ging es für die Reddit-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 4,7 Prozent auf 200,76 USD.

Die Reddit-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 4,7 Prozent auf 200,76 USD abwärts. Der Kurs der Reddit-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 199,61 USD nach. Bei 209,47 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 365.147 Reddit-Aktien gehandelt.

Am 19.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 282,81 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Reddit-Aktie ist somit 40,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 79,80 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 60,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Reddit-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 31.07.2025 hat Reddit die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,48 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Reddit 0,17 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 499,63 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 348,35 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Reddit dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 18.02.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Reddit rechnen Experten am 04.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,88 USD je Aktie in den Reddit-Büchern.

