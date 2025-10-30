DAX24.119 ±-0,0%Est505.699 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -3,8%Nas23.581 -1,6%Bitcoin92.488 -2,5%Euro1,1569 -0,3%Öl64,68 -0,3%Gold4.017 +1,8%
Reddit Aktie News: Reddit am Abend auf Verkaufszetteln der Anleger

30.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Reddit gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Reddit-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 7,4 Prozent auf 195,25 USD ab.

Der Reddit-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 7,4 Prozent auf 195,25 USD. Die Abwärtsbewegung der Reddit-Aktie ging bis auf 195,25 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 209,47 USD. Zuletzt wechselten 786.550 Reddit-Aktien den Besitzer.

Am 19.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 282,81 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,85 Prozent hinzugewinnen. Bei 79,80 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Reddit-Aktie ist somit 59,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 31.07.2025 lud Reddit zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 499,63 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 43,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 348,35 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 18.02.2026 erwartet. Reddit dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,88 USD je Aktie in den Reddit-Büchern.

Redaktion finanzen.net

