Alibaba-, JD.com-Aktien & Co. springen an: Aussicht auf Regulierungsentschärfung

So ziehen die Papiere des Internet-Riesen Alibaba an der NYSE zeitweise um 8,49 Prozent auf 93,82 US-Dollar, die des Suchmaschinenbetreibers Baidu um 5,65 Prozent auf 124,46 US-Dollar und die des E-Commerce-Plattformbetreibers JD.com um 9,33 Prozent auf 56,34 US-Dollar an. JD.com hatte zudem mit seinem Nettoumsatz im ersten Quartal positiv überrascht.

Die Marktstrategen der Deutschen Bank begründeten die Gewinne der Branchenunternehmen mit einem anstehenden Treffen zwischen chinesischen Unternehmen und den Regulierungsbehörden. Das habe Hoffnungen auf eine Entschärfung der einschneidenden Maßnahmen gegen Technologiefirmen geschürt.

Einem TV-Bericht zufolge sagte ferner der chinesische Vizepremier Liu He, das Land werde die Entwicklung von Plattformunternehmen und internetbasierten Unternehmen unterstützen. Liu He hatte sich vor zwei Monaten dazu verpflichtet, die Märkte stabil halten, um die Wirtschaft anzukurbeln.

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com, testing / Shutterstock.com