BVB mit Aufholjagd zum Gruppensieg -Talent Moukoko schreibt Champions-League-Geschichte

Trotz des Ausfalls von insgesamt neun Profis gelang dem Team von Trainer Lucien Favre im letzten Vorrundenspiel ein 2:1 (0:1)-Erfolg bei Zenit St. Petersburg. Damit verblieb der zuvor in drei Pflichtspielen sieglose BVB (Borussia Dortmund) auf dem ersten Tabellenplatz und erhöhte seine Chance auf einen vermeintlichen leichteren Gegner bei der Auslosung der ersten K.o.-Runde am kommenden Montag.

"Es war eine hart umkämpfte Partie", sagte Marco Reus bei DAZN. "Es war ein dreckiger Sieg, aber endlich mal wieder ein Sieg." Vor rund 16 000 Zuschauern im auf 15 Grad aufgeheizten Stadion trafen Lukasz Piszczek (68. Minute) und Axel Witsel (78.) am Dienstag zum hart erkämpften Sieg. Sebastian Driussi (16. Minute) hatte die Russen zuvor in Führung gebracht. "Es war jetzt nicht glorreich", sagte Reus, "aber es war wichtig, die Gruppe als Erster zu beenden."

Nach zuletzt drei dürftigen Auftritten gegen Köln (1:2), Lazio Rom (1:1) und Frankfurt (1:1) wirkte die Borussia beim Start in die Partie gehemmt. Auch die von Trainer Lucien Favre vorgenommene Rotation mit sechs Änderungen in der Startelf konnte das Spiel des Teams zunächst kaum beleben. Von Rückkehrern wie Reus und Thorgan Hazard gingen anfangs nur wenig Impulse aus.

Obwohl die Russen bereits alle Chancen auf ein Weiterkommen verspielt hatten, erwiesen sie sich - wie schon im Hinspiel (2:0) - als unbequemer Gegner. Für ihren engagierten Start wurden sie früh belohnt. Nach Zuspiel von Aleksei Sutormin war der Argentinier Driussi zur Stelle und sorgte unter Mithilfe von Mats Hummels, der den Ball leicht abfälschte, für die Führung der Gastgeber. Den für Stammkeeper Roman Bürki ins Tor gerückten Marwin Hitz traf keine Schuld.

Erst dieser Gegentreffer wirkte auf den BVB wie ein Weckruf. Allmählich übernahm er die Regie, fand aber ohne den weiterhin schmerzlich vermissten Torgaranten Erling Haaland erneut nicht zu gewohnter Offensivkraft. Immerhin war bei zwei Möglichkeiten von Hazard (19.) und Reus (23.) Torgefahr erkennbar.

Kurz vor der Pause waren die Dortmund dem Ausgleich wirklich nahe. Nach Flanke von Nico Schulz köpfte der frei stehende Jude Bellingham (43.) über das Tor. Zwei Minuten später traf Reus mit einem platzierten Schuss von der Strafraumgrenze den Pfosten. Wirklich wach war der BVB auch beim Start in die zweite Halbzeit nicht. Nur die gute Reaktion von Torhüter Hitz verhinderte bei einem Schuss von Daler Kuzjaew (47.) das 0:2.

Angesichts der anhaltenden Flaute im Angriff reagierte BVB-Coach Favre und bescherte dem Dortmunder Jungstar Youssoufa Moukoko einen weiteren Rekord. Gut zwei Wochen nach seinem Debüt als jüngster Bundesligaprofi sorgte er im Alter von 16 Jahren und 18 Tagen für eine ähnliche Bestmarke in der Champions League.

Diese Maßnahme belebte das BVB-Spiel. Nach dem Ausgleich durch den Polen Piszczek schöpften die Gäste neue Hoffnung. Es waren dann jedoch nicht die Jungstars, die für die Entscheidung sorgten. Routinier Witsel traf aus rund 18 Metern unhaltbar zum 2:1.

BVB-Talent Moukoko schreibt Champions-League-Geschichte

Youssoufa Moukoko ist der jüngste Profi in der Geschichte der Champions League. Mit seiner Einwechslung am heutigen Dienstagabend im Spiel bei Zenit St. Petersburg in der 58. Minute löste der Angreifer von Fußball-Bundesligist BVB (Borussia Dortmund) den bisherigen Rekordhalter Céléstine Babayaro ab. Moukoko war bei seinem Einstand 16 Jahre und 18 Tage alt. Babayaro hatte am 23. November 1994 im Alter von 16 Jahren und 87 Tagen für Anderlecht beim 1:1 in Bukarest debütiert.

Nur einen Tag nach seinem 16. Geburtstag hatte Moukoko für einen ähnlichen Rekord gesorgt, als er bei seinem Kurzeinsatz für den BVB am 21. November in Berlin zum jüngsten Bundesliga-Profi avancierte.

