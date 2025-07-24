DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,50 +2,5%Dow45.933 -0,4%Nas22.175 +0,6%Bitcoin99.222 +0,8%Euro1,1739 ±0,0%Öl66,89 +0,9%Gold3.647 +0,4%
Kursentwicklung

RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX verteuert sich am Abend

12.09.25 20:24 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von RELX. Das Papier von RELX legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 46,60 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
39,44 EUR 0,10 EUR 0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von RELX legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 46,60 USD. Bei 46,91 USD markierte die RELX-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,83 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 130.324 RELX-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,30 USD. Dieser Kurs wurde am 28.05.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,82 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,20 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RELX-Aktie derzeit noch 5,15 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für RELX-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,840 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,900 USD belaufen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.02.2026 terminiert. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte RELX möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RELX-Gewinn in Höhe von 1,73 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

