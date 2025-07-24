RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX verteuert sich am Abend
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von RELX. Das Papier von RELX legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 46,60 USD.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von RELX legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 46,60 USD. Bei 46,91 USD markierte die RELX-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,83 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 130.324 RELX-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,30 USD. Dieser Kurs wurde am 28.05.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,82 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,20 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RELX-Aktie derzeit noch 5,15 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für RELX-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,840 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,900 USD belaufen.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.02.2026 terminiert. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte RELX möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RELX-Gewinn in Höhe von 1,73 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur RELX-Aktie
Stoxx Europe 50-Titel RELX-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet RELX Aktionären eine Freude
RELX-Aktie höher: RELX bestätigt Ausblick nach solidem Jahresauftakt
Ausgewählte Hebelprodukte auf RELX
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RELX
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com
Nachrichten zu RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier)
Analysen zu RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier)
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.02.2018
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.2017
|RELX Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.02.2018
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.05.2017
|RELX Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen