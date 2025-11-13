RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX zieht am Donnerstagnachmittag an
Die Aktie von RELX gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die RELX-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 41,48 USD zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von RELX nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,3 Prozent auf 41,48 USD. Bei 41,55 USD markierte die RELX-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,41 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 32.215 RELX-Aktien.
Am 28.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 56,30 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 35,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 12.11.2025 auf bis zu 41,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die RELX-Aktie damit 1,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,888 USD. Im Vorjahr erhielten RELX-Aktionäre 0,840 USD je Wertpapier.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von RELX wird am 12.02.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können RELX-Anleger Experten zufolge am 18.02.2027 werfen.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,71 USD je RELX-Aktie belaufen.
