RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX zieht am Donnerstagnachmittag an

13.11.25 16:08 Uhr
RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX zieht am Donnerstagnachmittag an

Die Aktie von RELX gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die RELX-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 41,48 USD zu.

Werte in diesem Artikel
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Die Aktionäre schickten das Papier von RELX nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,3 Prozent auf 41,48 USD. Bei 41,55 USD markierte die RELX-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,41 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 32.215 RELX-Aktien.

Am 28.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 56,30 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 35,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 12.11.2025 auf bis zu 41,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die RELX-Aktie damit 1,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,888 USD. Im Vorjahr erhielten RELX-Aktionäre 0,840 USD je Wertpapier.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von RELX wird am 12.02.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können RELX-Anleger Experten zufolge am 18.02.2027 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,71 USD je RELX-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

