RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken RELX am Nachmittag ins Minus

Die Aktie von RELX gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RELX-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 40,89 USD nach.

Die RELX-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 40,89 USD. Im Tief verlor die RELX-Aktie bis auf 40,85 USD. Mit einem Wert von 41,10 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 35.499 RELX-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 56,30 USD. Der derzeitige Kurs der RELX-Aktie liegt somit 27,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 14.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,77 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 0,29 Prozent könnte die RELX-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

RELX-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,840 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,888 USD aus.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.02.2026 veröffentlicht. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte RELX möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je RELX-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,71 USD fest.

