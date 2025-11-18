DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,77 +2,2%Nas22.513 -0,9%Bitcoin80.376 +1,2%Euro1,1584 -0,1%Öl65,03 +1,6%Gold4.072 +0,6%
RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Dienstagabend verlustreich

18.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von RELX gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die RELX-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 40,26 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
34,44 EUR -0,58 EUR -1,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von RELX gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 40,26 USD abwärts. Das Tagestief markierte die RELX-Aktie bei 40,01 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,27 USD. Bisher wurden heute 232.206 RELX-Aktien gehandelt.

Am 28.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,30 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,84 Prozent hinzugewinnen. Bei 40,01 USD erreichte der Anteilsschein am 18.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 0,63 Prozent würde die RELX-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,840 USD an RELX-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,888 USD.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.02.2026 erfolgen. RELX dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RELX einen Gewinn von 1,71 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

