DAX beendet Handel tiefrot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
Fokus auf Aktienkurs

RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX verbilligt sich am Nachmittag

18.11.25 16:08 Uhr
RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX verbilligt sich am Nachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von RELX. Die RELX-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 40,14 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
34,44 EUR -0,58 EUR -1,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RELX-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 40,14 USD abwärts. Im Tief verlor die RELX-Aktie bis auf 40,14 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 40,27 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 54.971 RELX-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 56,30 USD erreichte der Titel am 28.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der RELX-Aktie ist somit 40,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,14 USD am 18.11.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 0,00 Prozent könnte die RELX-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem RELX seine Aktionäre 2024 mit 0,840 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,888 USD je Aktie ausschütten.

RELX wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 18.02.2027 dürfte RELX die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,71 USD je RELX-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

