RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX gibt am Dienstagnachmittag nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von RELX. Zuletzt fiel die RELX-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 40,15 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 40,15 USD. Die RELX-Aktie gab in der Spitze bis auf 39,95 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,97 USD. Der Tagesumsatz der RELX-Aktie belief sich zuletzt auf 55.652 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 28.05.2025 auf bis zu 56,30 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 40,22 Prozent. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 39,31 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,886 USD, nach 0,840 USD im Jahr 2024.
Am 12.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von RELX veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können RELX-Anleger Experten zufolge am 18.02.2027 werfen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,70 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur RELX-Aktie
RELX-Aktie gibt dennoch ab: Ausblick bestätigt
Stoxx Europe 50-Titel RELX-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet RELX Aktionären eine Freude
RELX-Aktie höher: RELX bestätigt Ausblick nach solidem Jahresauftakt
Ausgewählte Hebelprodukte auf RELX
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RELX
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com
Nachrichten zu RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier)
Analysen zu RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier)
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.02.2018
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.2017
|RELX Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.02.2018
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.05.2017
|RELX Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen