RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX gibt am Dienstagnachmittag nach

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von RELX. Zuletzt fiel die RELX-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 40,15 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 40,15 USD. Die RELX-Aktie gab in der Spitze bis auf 39,95 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,97 USD. Der Tagesumsatz der RELX-Aktie belief sich zuletzt auf 55.652 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.05.2025 auf bis zu 56,30 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 40,22 Prozent. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 39,31 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,886 USD, nach 0,840 USD im Jahr 2024.

Am 12.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von RELX veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können RELX-Anleger Experten zufolge am 18.02.2027 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,70 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RELX-Aktie

RELX-Aktie gibt dennoch ab: Ausblick bestätigt

Stoxx Europe 50-Titel RELX-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet RELX Aktionären eine Freude

RELX-Aktie höher: RELX bestätigt Ausblick nach solidem Jahresauftakt