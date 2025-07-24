DAX24.153 -0,5%ESt505.384 -1,1%Top 10 Crypto15,75 -0,7%Dow45.326 +0,1%Nas21.495 +0,2%Bitcoin95.073 +0,2%Euro1,1648 +0,2%Öl67,26 -2,2%Gold3.385 +0,6%
RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Abend nahe Nulllinie

26.08.25 20:24 Uhr
Die Aktie von RELX hat am Dienstagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die RELX-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 47,80 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
41,78 EUR 0,70 EUR 1,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Bewegung ließ sich um 20:06 Uhr bei der RELX-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 47,80 USD. Die RELX-Aktie legte bis auf 47,82 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die RELX-Aktie bis auf 47,48 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 47,75 USD. Zuletzt wurden via New York 274.651 RELX-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 56,30 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der RELX-Aktie. Bei einem Wert von 44,20 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RELX-Aktie derzeit noch 7,53 Prozent Luft nach unten.

Für RELX-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,840 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,899 USD ausgeschüttet werden.

Die RELX-Bilanz für Q4 2025 wird am 12.02.2026 erwartet. RELX dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,72 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

