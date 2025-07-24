RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Abend nahe Nulllinie
Die Aktie von RELX hat am Dienstagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die RELX-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 47,80 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.
Werte in diesem Artikel
Kaum Bewegung ließ sich um 20:06 Uhr bei der RELX-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 47,80 USD. Die RELX-Aktie legte bis auf 47,82 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die RELX-Aktie bis auf 47,48 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 47,75 USD. Zuletzt wurden via New York 274.651 RELX-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 56,30 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der RELX-Aktie. Bei einem Wert von 44,20 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RELX-Aktie derzeit noch 7,53 Prozent Luft nach unten.
Für RELX-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,840 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,899 USD ausgeschüttet werden.
Die RELX-Bilanz für Q4 2025 wird am 12.02.2026 erwartet. RELX dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,72 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur RELX-Aktie
Stoxx Europe 50-Titel RELX-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet RELX Aktionären eine Freude
RELX-Aktie höher: RELX bestätigt Ausblick nach solidem Jahresauftakt
Ausgewählte Hebelprodukte auf RELX
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RELX
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com
Nachrichten zu RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier)
Analysen zu RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier)
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.02.2018
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.2017
|RELX Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.02.2018
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.05.2017
|RELX Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen