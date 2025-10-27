RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Montagnachmittag im Aufwind
Die Aktie von RELX gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von RELX konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 46,86 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von RELX nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,6 Prozent auf 46,86 USD. Bei 46,97 USD erreichte die RELX-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,90 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 47.824 RELX-Aktien umgesetzt.
Am 28.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,30 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RELX-Aktie derzeit noch 20,15 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,20 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RELX-Aktie 5,68 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,894 USD, nach 0,840 USD im Jahr 2024.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 12.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von RELX rechnen Experten am 18.02.2027.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,71 USD je RELX-Aktie belaufen.
