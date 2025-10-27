RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Montagabend nahe Nulllinie

So bewegt sich RELX

Die Aktie von RELX zeigt am Montagabend wenig Änderung. Mit einem Wert von 46,60 USD bewegte sich die RELX-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die RELX-Aktie zeigte sich um 20:01 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 46,60 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die RELX-Aktie bei 46,97 USD. Der Kurs der RELX-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 46,59 USD nach. Bei 46,90 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 131.927 RELX-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.05.2025 auf bis zu 56,30 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die RELX-Aktie damit 17,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,20 USD. Dieser Wert wurde am 16.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die RELX-Aktie mit einem Verlust von 5,15 Prozent wieder erreichen.

Nachdem RELX seine Aktionäre 2024 mit 0,840 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,894 USD je Aktie ausschütten.

RELX wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 18.02.2027 dürfte RELX die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RELX-Gewinn in Höhe von 1,71 USD je Aktie aus.

