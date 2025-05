RENK Aktie News: RENK präsentiert sich am Vormittag stärker

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von RENK. Zuletzt sprang die RENK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 56,54 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von RENK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 56,54 EUR. Bei 57,13 EUR erreichte die RENK-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 55,95 EUR. Bisher wurden via XETRA 93.295 RENK-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.05.2025 markierte das Papier bei 57,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.10.2024 bei 17,71 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RENK-Aktie derzeit noch 68,68 Prozent Luft nach unten.

Für RENK-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,588 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 46,58 EUR für die RENK-Aktie aus.

Am 26.03.2025 äußerte sich RENK zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,11 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat RENK mit einem Umsatz von insgesamt 362,17 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 213,94 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 69,29 Prozent gesteigert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,41 EUR je Aktie in den RENK-Büchern.

