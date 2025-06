RENK Aktie News: RENK am Mittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von RENK gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Minus bei 77,19 EUR.

Das Papier von RENK befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 77,19 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die RENK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 76,61 EUR aus. Bei 76,96 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 717.907 RENK-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2025 markierte das Papier bei 85,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 10,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.10.2024 bei 17,71 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RENK-Aktie derzeit noch 77,06 Prozent Luft nach unten.

Nachdem RENK seine Aktionäre 2023 mit 0,300 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,456 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 57,44 EUR je RENK-Aktie an.

RENK veröffentlichte am 14.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,02 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 272,62 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 40,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 193,94 Mio. EUR in den Büchern standen.

In der RENK-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,41 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

