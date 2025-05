RENK Aktie News: RENK tendiert am Dienstagmittag fester

RENK im Fokus

Die Aktie von RENK zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die RENK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 54,78 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die RENK-Papiere um 11:48 Uhr 0,7 Prozent. Bei 55,20 EUR markierte die RENK-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 54,81 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 353.440 RENK-Aktien.

Am 06.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 60,10 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,71 Prozent. Am 17.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,71 EUR. Mit Abgaben von 67,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem RENK seine Aktionäre 2024 mit 0,420 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,588 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 46,58 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RENK am 26.03.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach 0,11 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RENK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 69,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 362,17 Mio. EUR im Vergleich zu 213,94 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RENK ein EPS in Höhe von 1,41 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

