RENK Aktie News: RENK zeigt sich am Mittag freundlich

Kursverlauf

Die Aktie von RENK gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die RENK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 61,05 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr stieg die RENK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 61,05 EUR. Die RENK-Aktie zog in der Spitze bis auf 61,83 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 61,00 EUR. Zuletzt wechselten 615.639 RENK-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (62,00 EUR) erklomm das Papier am 16.05.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RENK-Aktie somit 1,53 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 17,71 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.10.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RENK-Aktie derzeit noch 71,00 Prozent Luft nach unten.

Für RENK-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,592 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 946,58 EUR für die RENK-Aktie.

Am 14.05.2025 lud RENK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 40,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 193,94 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 272,62 Mio. EUR ausgewiesen.

Experten taxieren den RENK-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,40 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

RENK-Aktie mit neuen Rekordhoch: JPMorgan verdoppelt Kursziel für Rüstungskonzern

Aktien von RENK, HENSOLDT & Co. springen an: Deutschland für Trumps Plan für höhere Militärausgaben

RENK-Aktie: Experten empfehlen RENK im April mehrheitlich zum Kauf